Варна почете хората и организациите в подкрепа на бежанците

снимка: Община Варна

Представители на държавни и местни институции, международни организации и граждани отдадоха заслужено признание на хората и организациите, които ежедневно работят за подкрепата, интеграцията и социалното включване на бежанци и мигранти. Сдружение „Енерджи“ съвместно с Община Варна организира инициативата „Варна помни: град на култури и преселения“ под мотото #UntilEveryoneIsSafe, съобщават от общинската администрация.

Събитието пред сцена „Раковина“ в Морската градина бе по повод 20 юни - Световния ден на бежанците, мигрантите и принудително разселените лица, отбелязван от Организацията на обединените нации, както и във връзка със 75-годишнината от приемането на Конвенцията за статута на бежанците (Женевска конвенция от 1951 г.).

Събитието бе открито от заместник-кмета Снежана Апостолова, която отбеляза, че Варна е град с хилядолетна история и през вековете е приютявала хора в нужда от различни националности. Ние следваме тези стъпки и в бъдеще ще продължим да помагаме на хората, които се нуждаят от помощ и подкрепа, каза Апостолова. От своя страна организаторите от Сдружение „Енерджи“ отбелязаха, че Община Варна е първата община в България, която е включила в годишния си събитиен календар Световния ден на бежанците и е приела каузата в тяхна подкрепа като част от социалната политика на града.

Сред официалните гости на събитието бяха още Бюлент Пекер – заместник-представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците, Петър Радушев – председател на БЧК - Варна, доц. д-р Ирина Тодорова от Технически университет – Варна, д-р Ванухи Аракелян – съдия в Апелативен съд - Варна и Димитринка Георгиева – директор на СУ „Любен Каравелов“ в кв. „Аспарухово“. Събитието събра представители на арменската, иранската, сирийската и украинската общност, които са намерили своя дом във Варна. Сред присъстващите бяха и десетки деца, родени тук, които не познават друг дом освен Варна.

Отличени бяха институциите и организациите, които имат значителен принос към интеграцията и социалното включване на уязвимите групи, сред които наред с Община Варна са още ВКБООН България (UNHCR Bulgaria), Международната организация по миграция – България (IOM Bulgaria) – Варна, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Български Червен кръст – Варна, Фондация за достъп до права ФАР, Каритас Русе – Варна, Сдружение „Хипофиза“, СУ „Любен Каравелов“ – Варна.

В рамките на инициативата „Варна помни“ гражданите на Варна имаха възможност да изпращат онлайн свои семейни истории, архивни снимки, спомени и детски рисунки, свързани с преселване, търсене на нов дом и живот във Варна. Получени са 88 творби – 48 детски рисунки, 22 есета, 12 архивни снимки и 6 творби в категория „Други“. Зад всяка рисунка, снимка или разказ стои лична история – за напуснат дом, за спасение, за надежда и за нов живот, отбелязват организаторите.

Част от най-вдъхновяващите материали бяха представени на събитието пред сцена „Раковина“. Своите лични истории споделиха Ванухи Аракалеян от арменската общност, Мохамад Алосман от сирийската общност, Хюсеинзадех Гашти Алиреза Реза от иранската общност и представители на украинската общност. Всеки от тях разказа своята история за пътя към България, трудностите на новото начало и надеждата, която са открили във Варна.

Отличени бяха победителите в отделните категории на конкурса:

- Есе – деца: Симеон Колев (11 г.)

- Есе – възрастни: Анна Галач (47 г.)

- Рисунка: Арима Мартюшенко (12 г.)

- Рисунка: Тараном Хосеинзадех Алиреза (12 г.)

- Рисунка: Агния Щишман (6 г.)

- Песен: Валентина Козак (80 г.)

Специални награди бяха осигурени от Върховния комисариат на ООН за бежанците, а всяко дете, участвало в конкурса, получи сертификат и подарък. Всички материали ще бъдат включени в публичен дигитален каталог, който ще съхрани тези истории като част от паметта на града и ще ги направи достъпни за бъдещите поколения. Инициативата има за цел да насочи общественото внимание към историческата памет на Варна като град, формиран от различни култури и човешки съдби.

Редактор "Екип на Петел",

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