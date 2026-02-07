Варна почете паметта на Капитан Петко войвода

снимки Булфото

Варна отбелязва 125 години от кончината на легендарния Капитан Петко с поклонение пред гроба на войводата, който се намира в старите варненски гробища, предаде Булфото.

Организатори на проявата са Тракийското дружество “Капитан Петко войвода“ във Варна, съвместно с Военноморските сили, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Съюза на ветераните от войните.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!