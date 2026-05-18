Варна подготвя жест към грациите на Европейското

Снимка Фейсбук, Народен спорт

Уникален жест към участниците в Европейското първенство по художествена гимнастика подготвя Варна дни преди старта на шампионата. Всички състезателки, треньори, официални лица на големия форум ще получат безплатен достъп до Археологическия музей в морската столица и възможност да видят отблизо най-старото обработено злато в света – Варненското златно съкровище, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт!

Решението беше взето днес по време на работна среща при заместник-кмета Илия Коев с представители на Българската федерация по художествена гимнастика и дирекция „Спорт“ към Община Варна. Инициативата е съгласувана с кмета на града и ръководството на общината.

Идеята на ръководството на Варна е европейският спортен елит не само да участва в едно от най-големите събития в България за годината, но и да се докосне до историята, културата и духа на града.

Така Варна ще покаже пред Европа не само отлична организация на шампионата, но и едно от най-ценните исторически богатства в света. Жестът се приема като силен знак на уважение към всички участници и още един опит градът да остави незабравим спомен у гостите на Европейското първенство

