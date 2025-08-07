Варна погаси дълга си по съдебното решение на ВАС без риск за бюджета

Петел.бг

Сумата по изпълнителните дела, образувани от частния съдебен изпълнител в общ размер на 2 698 156,87 лв., беше служебно изтеглена от бюджетната сметка на Община Варна, съгласно наложения запор. Това поясниха от дирекция „Финансово-стопански дейности“.

Общината получи запорно съобщение от частен съдебен изпълнител за доброволно изпълнение на решението на Върховния административен съд от 17.06.2025 г. По силата на това решение институцията следва да изплати сумата от близо 2,7 млн. лв. на дружествата „Тодор билд 2006“ ЕООД и „Знамената“ ЕООД поради бездействие на главния архитект през 2020 г. Сумата беше изтеглена служебно от сметките на общината. Няма опасност за финансовата стабилност и администрацията изпълнява финансовите се ангажименти, допълват от ресорната дирекция.

