Варна получава над 11 млн. евро за защита от свлачища и ерозия

Булфото

Над 11 млн. евро безвъзмездна помощ ще бъдат инвестирани в мерки за превенция и защита от свлачища, срутища, ерозия и абразия в седем български общини, сред които е и Варна. Финансирането е осигурено по Програма „Околна среда“ 2021–2027.

Управляващият орган на програмата обяви процедурата „Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси – свлачища, срутища, ерозии, абразии“, която се реализира по приоритет „Риск и изменение на климата“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общият бюджет на процедурата е 11 151 244,39 евро. Средствата са предназначени за общините Перник, Чипровци, Бургас, Враца, Варна, Горна Оряховица и Доспат, пише "Морето".

Финансирането ще бъде използвано за изпълнение на превантивни геозащитни дейности и мониторинг в райони, където свлачищата, срутищата, ерозионните и абразионните процеси създават риск за живота и здравето на хората, инфраструктурата и околната среда.

Очаква се предвидените мерки да ограничат опасността от геодинамични процеси и да повишат устойчивостта на засегнатите територии към последиците от климатичните промени.

Редактор "Екип на Петел",

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