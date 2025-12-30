Булфото

Варна посреща 2026 година с Ищар, C-Block, БТР, Виктория Георгиева, ансамбъл „Варна“ и Романос Колитос

Варна посреща 2026 година със световноизвестната изпълнителка Ищар. Певицата ще стартира международното си турне, с което отбелязва 30 години на музикалната сцена, именно от морската столица. Тя ще излезе пред публиката заедно с формацията The Gypsies and Jimi Sissoko – познати с изпепеляващите си ритми, завладяваща енергия и незабравимата атмосфера, която създават.

Празничният концерт на пл. „Независимост“ започва в 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и ще продължи до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. Вече е изградена и сцената за събитието. Сред звездите, с които варненци и гостите на града ще посрещнат новата година, са още българската рок банда БТР, певицата, представила страната ни на Евровизия – Виктория Георгиева, както и обичаният фолклорен ансамбъл „Варна“.

Около един часа след полунощ ще звучат хитове от 90-те години „Best of 90's mix“, с участието на C-Block, Румънеца и Енчев и други. След тях на сцената ще излезе и изпълнителят, спечелил с песните си сърцата на хиляди почитатели на Балканите – Романос Колитос.

Водещи на празничната програма ще бъдат Ива Иванова и Тито Димитров, а точно в полунощ небето над Варна ще бъде озарено от кратка, четириминутна празнична заря.

Новогодишната програма е част от успешните инициативи, които Община Варна изпълнява като бенефициент по схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“ № BG-RRP-11.021-0011 по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

