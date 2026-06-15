Варна посреща десетки спортни събития – ветроходство, плуване, волейбол

Снимка Пресслужба ПСК "Черно море"

Варна ще бъде домакин на десетки спортни прояви в периода от 15 до 21 юни, като програмата включва състезания по ветроходство, плуване, водна топка, ориентиране, плажен волейбол, джет ски, тенис и лека атлетика.



Спортният календар започва още на 15 юни със спортен празник на общността на ЧОУ „Прогресивно училище 2 – Варна“, който ще се проведе в ОСК „Морска градина“. Същия ден на тенис кортовете в комплекс „Чайка“ стартира Държавният военен шампионат по тенис.



На 18 юни комплекс „Аква хаус“ ще приеме турнир по водно спасяване, а в ОСРК „Младост“ ще се проведе спортен празник на СУ „Неофит Бозвели“.



Сред акцентите в програмата е Националният зумба фестивал „Актифит“, който ще се състои на 19 юни в Юнашкия салон. От 19 до 21 юни във Варненския залив ще се проведе и ветроходната регата „Fair Play Cup“.



Любителите на предизвикателствата ще могат да се включат в традиционния туристически поход „100 км за 24 часа“, който стартира на 19 юни от местността Виница и завършва в Парк-музей „Владислав Варненчик“.



През уикенда спортният календар става още по-наситен. Плувен комплекс „Приморски“ ще бъде домакин на Международен турнир по плуване за ветерани, а на Южния плаж под комплекса ще се проведе турнирът по плажен волейбол „Ученическа купа Варна 2026“.



На Централния плаж в курорта „Златни пясъци“ ще се състои Балканската купа по джет ски, а Варна и комплекс „Изворите“ ще приемат участниците в 64-ото издание на купата по ориентиране „Варненско лято 2026“.



Стадион „Младост“ ще бъде арена на детския лекоатлетически турнир „Ден на бягането“, докато край хотел „Голдън парк“ в курорта „Златни пясъци“ ще стартира горското трейл бягане „Катакомбите“.



Феновете на водната топка ще могат да наблюдават полуфиналите и финалите от държавното първенство за мъже Elite U18 в плувен комплекс „Приморски“. Финалните срещи са насрочени за 21 юни, пише Moreto.net.



Седмицата ще завърши с Национален турнир по адаптирано плуване за деца с увреждания, който ще се проведе на 21 юни в басейн „Д-р Любен Лазаров“.



Богатата спортна програма затвърждава позицията на Варна като един от най-активните спортни центрове в страната, привличайки състезатели и любители на спорта от България и чужбина.

Редактор "Екип на Петел",

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