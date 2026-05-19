Варна посреща грации от 43 държави за Европейското

Снимка Община Варна

Варна отново ще бъде европейска столица на художествената гимнастика, след като от 27 до 31 май градът ще приеме едно от най-престижните спортни събития на континента – Европейското първенство по художествена гимнастика. Шампионатът, който се организира с подкрепата на Община Варна, ще събере рекорден брой участници – 372 гимнастички от 43 държави.

Това е едва вторият път в историята, в който България организира континентален шампионат по художествена гимнастика, като първото домакинство отново беше във Варна през 2021 г. в Двореца на културата и спорта.

В надпреварата при жените ще участват 260 състезателки, включително 26 ансамбъла, а при девойките сили ще премерят 112 гимнастички. Очаква се изключително силна конкуренция във всички дисциплини.

Сред основните претендентки за отличията в индивидуалната надпревара са българските гимнастички Стилияна Николова и Ева Брезалиева. Сериозна конкуренция ще окажат действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук Украйна), световната и олимпийска шампионка Даря Варфоломеев (Германия), както и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 София Рафаели (Италия).

С голям интерес се очаква и представянето на българския ансамбъл в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Възпитаничките на треньорите Весела Димитрова и Ясена Стойнева ще се борят за призово класиране пред родна публика.

При девойките България ще бъде представена от Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова, които ще представят новото поколение на българската художествена гимнастика.

Очаква се шампионатът да привлече хиляди зрители, гости и спортни делегации от цяла Европа, което ще подпомогне туристическия сектор и ще затвърди позицията на Варна като утвърден домакин на големи международни спортни форуми, съобщи Пресцентър на Община Варна.

