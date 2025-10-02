Варна посреща волейболния национал Борис Начев

Снимка: БНТ

Във Варна ще посрещнат тържествено сребърния медалист от Световното първенство по волейбол Борис Начев. Той е възпитаник на школата на „Черно море“ и се завърна с вицешампионска титла от големия форум във Филипините.

Днес варненският национал ще бъде посрещнат в Община Варна от ръководството на общината 15 ч. Волейболистът ще бъде удостоен с почетния плакет на Варна за особени заслуги в спорта. На срещата ще присъства представителният мъжки тим на „Черно море“ начело с треньора Дани Милушев, предава Радио Варна.

На тържеството ще има и волейболисти от детско-юношеската школа на „моряците“, като срещата ще бъде уважена и от родителите на Борис Начев и от цялото клубно ръководство на „Черно море“ начело с президента Красимир Илиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!