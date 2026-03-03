Варна празнува националния празник 3 март

Снимки Община Варна

Кметът на Варна Благомир Коцев участва в честванията по повод националния празник– 3 март, с който отбелязваме Освобождението на България. Празничната програма започна на площад „Св. Св. Кирил и Методий“, където бяха тържествено издигнати националното знаме, флагът на Европейския съюз и флагът на Община Варна. След церемонията представителните части на Варненския гарнизон преминаха в тържествен марш.

На събитието присъстваха още областният управител Атанас Михов, заместник-кметът Илия Коев, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, народни представители, районни кметове, общински съветници, представители на различни институции и организации, както и десетки граждани. Преди тържествения ритуал Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи в Катедралния храм трисагий и благодарствен молебен.

„Ние, българите, често преминаваме през тежки исторически изпитания, но винаги сме успявали да устоим на предизвикателствата на времето, за да предадем на следващите поколения завета на предците ни за чиста и свята България. И в това се състои тежката ни отговорност да работим и да не отстъпваме от високия идеал, според който любовта към Отечеството стои над всичко“, бяха част от тържествените думи по време на празника.

След военния ритуал и вдигането на знамената присъстващите поеха заедно на празнично шествие към Морската градина. Кметът Благомир Коцев положи цветя на паметника на варненските опълченци Георги Сивков и Стефан Иванов, сражавали се за свободата на България в Руско-турската освободителна война. Венци и цветя бяха положени и на мемориалните паметници на воините-освободители в Морската градина. Заместник-кметът Илия Коев участва и в празничната церемония по полагане на венци и цветя в парка-мемориал на воините - освободители в местността „Терасите“ в район „Вл. Варненчик“.

От Катедралния храм по централните варненските булеварди премина и мотошествие „В името на България“.

Празничната програма продължава тази вечер от 17:30 часа във Фестивалния и конгресен център с концерт-спектакъл „Един дъх народ“. В концерта ще участват Академичният танцов театър при Варненския свободен университет, Представителният танцов ансамбъл, Ансамбълът за съвременна хореография, Детският танцов ансамбъл и Гайдарският оркестър към Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, народната певица Силвия Георгиева, както и обичаният от публиката Ансамбъл „Българи“. Входът е свободен.

От 19:30 часа на площад „Антон Новак“ в Морската градина ще се проведе тържествена заря-проверка по повод празника. Организатор на събитията е Община Варна, съорганизатори - Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!