Варна пред риск да връща близо 2,2 млн. евро заради Черноморския младежки център

Снимка: Община Варна

На заседанието си Общинският съвет във Варна не прие предложението на кмета Благомир Коцев за осигуряване на средства за възнагражденията на експертите и младежките работници в Черноморския младежки център. Предложението беше внесено във връзка с приключването на проекта „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по Националния план за възстановяване и устойчивост и имаше за цел да запази обучения по програмата екип, който да продължи дейността на центъра след края на проекта.

При непокриване на изискванията за устойчивост съществува риск Община Варна да бъде задължена да възстанови предоставеното безвъзмездно финансиране по проекта на стойност близо 2,2 млн. евро.

Черноморският младежки център беше официално открит на 29 юли 2026 г. Той бе изграден за нуждите на млади хора на възраст между 13 и 29 години, включително ученици в риск от отпадане от образователната система и младежи, които не учат и не работят. Центърът предоставя безплатни възможности за неформално образование, доброволчество, международен обмен, обучения по лидерство, предприемачество, финансова и дигитална грамотност, гражданско образование и социално включване.

Още преди официалното откриване на новата база екипът на центъра развива активна дейност. През последната година десет експерти и младежки работници организираха обучения, доброволчески инициативи, международни партньорства и събития за младите хора във Варна и региона. Още преди завършването на сградата повече от 1700 младежи са участвали в над 50 инициативи, а над 200 са преминали обучения по дигитални умения.

По време на заседанието представители на общинската администрация изложиха мотивите за необходимостта от приемане на предложението. В подкрепа на осигуряването на устойчивостта на центъра се изказа и председателят на Националния младежки форум Атанас Радев. Въпреки това предложението не получи необходимата подкрепа от Общинския съвет.

Редактор "Екип на Петел",

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