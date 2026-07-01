Варна представи добри практики в грижата за възрастните хора пред Комисаря по правата на човека към Съвета на Европа

Снимка Община Варна

В срещата участваха още заместник-кметът с ресор „Социалните дейности“ Снежана Апостолова, директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, директорът на дирекция „Социални дейности“ Изабела Иванова, както и представители на делегацията на Съвета на Европа.

Посещението на Майкъл О’Флаерти в България е част от по-широка мисия в пет европейски държави - Испания, Норвегия, Франция, Словения и Румъния, насочена към проучване на условията и социалните услуги за възрастни хора. В рамките на визитата си в България делегацията насочи специално внимание към практиките във Варна, където посети Дом за стари хора „Св. Йоан Златоуст“, Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция и Дом за стари хора в село Опанец, област Добрич.

Още в началото на срещата Комисарят сподели личната си връзка с Варна, която посещава за първи път през 1988 г. като студент. Той отбеляза, че още тогава е останал силно впечатлен от Морската градина и изрази удовлетворение, че това емблематично пространство е съхранено през годините.

Кметът Благомир Коцев представи Варна като морската столица на България - град с богато културно-историческо наследство, силен туристически потенциал и активна социална политика. Той подчерта, че наред с развитието на града като туристически и икономически център, общината поставя сериозен фокус и върху социалните политики, особено по отношение на възрастните хора и уязвимите групи.

Темата е изключително важна както в обществен, така и в личен план. Намирането на качествена грижа за хора с деменция е едно от най-сериозните предизвикателства днес, а добре организираните социални услуги могат съществено да подобрят качеството на живот както на възрастните хора, така и на техните семейства, подчерта кметът Благомир Коцев.

Един от най-силните акценти в разговора беше необходимостта от преминаване от традиционен институционален модел към грижа, ориентирана към човека и неговата индивидуалност. По време на визитата си Комисарят акцентира върху това, че качествената грижа не се определя единствено от материалната база, а от средата, отношението и степента, в която човекът запазва своето достойнство, автономност и право на избор.

Особено силно впечатление на комисаря са направили хората, работещи в системата на социалните услуги.

Най-силното впечатление навсякъде оставят хората. Видях професионализъм, отдаденост и човечност - именно това е в основата на качествената грижа, заяви Майкъл О’Флаерти.

Специален акцент беше поставен върху грижата за хората с деменция - тема, която все по-осезаемо поставя нови предизвикателства пред социалните и здравните системи в Европа. Като пример беше посочена Словения, където приблизително 60% от хората над 80-годишна възраст страдат от деменция - тенденция, която ясно очертава нарастващата необходимост от развитие на услугите за дългосрочна грижа.

Особено внимание по време на визитата беше отделено на социалните услуги за възрастни хора, които Община Варна развива с фокус върху индивидуалния подход и създаването на сигурна, подкрепяща среда.

Домът за стари хора „Св. Йоан Златоуст“ предоставя специализирана социална услуга за хора, достигнали пенсионна възраст и нуждаещи се от постоянна подкрепа в ежедневието. Услугата включва комплексна грижа - ежедневна подкрепа, здравни грижи, рехабилитация, социална адаптация и възможности за активен социален живот. Основен акцент е ограничаването на социалната изолация и създаването на среда, близка до семейната.

Специален интерес предизвика и Центърът за грижа за лица с различни форми на деменция, където се предоставя 24-часова грижа за хора със специфични здравни и социални потребности. Услугата е насочена към осигуряване на безопасна и адаптирана среда, която подпомага ежедневното функциониране на потребителите и същевременно съхранява максимално тяхната самостоятелност.

Положителна оценка беше дадена за организацията на пространството и достъпността, които подпомагат ориентацията и спокойствието на хората с деменция. Като добър пример беше посочено използването на цветово кодиране, което улеснява придвижването и създава допълнително усещане за сигурност.

Комисарят отправи и препоръки за по-нататъшното развитие на услугите. Сред тях беше необходимостта от постепенно преминаване към по-домашен модел на грижа, който да създава по-лична и близка среда чрез повече лични вещи, семейни снимки и елементи от ежедневния живот на резидентите. Според него подобен подход е особено важен за съхраняване на идентичността и усещането за принадлежност.

Заместник-кметът Снежана Апостолова постави акцент върху един от най-сериозните проблеми пред системата - недостига на места и дългите списъци на чакащи, за възрастни хора и лица в неравностойно положение. По думите ѝ потребностите значително надвишават наличния капацитет, а изграждането на нови специализирани услуги изисква сериозен финансов ресурс и дългосрочни инвестиции. Обсъдена беше и ролята на гериатрията като медицинска специалност, която осигурява цялостен подход към здравословното състояние на възрастните хора и може да има ключово значение за качеството на грижата.

Общото разбиране по време на срещата беше, че развитието на системата за дългосрочна грижа изисква не само инвестиции в инфраструктура и нови социални услуги, но и промяна в обществените нагласи. На фона на застаряващото население, миграцията и променящата се социална среда нуждата от достъпна, качествена и устойчива грижа става все по-осезаема.

В края на срещата, като знак на уважение и спомен от визитата във Варна, кметът Благомир Коцев подари на комисаря реплика на артефакти от Варненски халколитен некропол - символ на най-старото обработено злато в света и богатото културно-историческо наследство на града, съобщи Пресцентър на Община Варна.

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