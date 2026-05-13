Варна представи потенциала си като дестинация за СПА, уелнес и медицински туризъм на HealthXChange Summit 2026

Снимка Община Варна

Варна има всички предпоставки да се утвърди като водеща дестинация за СПА, уелнес и медицински туризъм в региона. Това беше основният акцент в презентацията на заместник-кмета на Община Варна с ресор туризъм, социални дейности и здравеопазване Снежана Апостолова по време на международния форум HealthXChange Summit 2026 в к.к. Златни пясъци. Събитието се провежда от 11 до 13 май и събра представители на туристическия, здравния, СПА и уелнес сектора , за да постави фокус върху бъдещето на здравния туризъм и възможностите за международно партньорство.

Апостолова представи пред участниците във форума потенциала на Варна като дестинация, в която морето и минералните води се обединяват в уникален туристически и здравен продукт. В презентацията беше подчертано, че градът съчетава благоприятен морски климат, богати минерални ресурси, значимо културно-историческо наследство, модерна туристическа инфраструктура и развиваща се медицинска експертиза. Всички тези предимства утвърждават Варна като целогодишен център за здраве, профилактика, възстановяване и качествен туризъм.

В презентацията си Снежана Апостолова отбеляза, че Варна е третият по големина град в България и основен туристически център на Черноморското крайбрежие. Регионът разполага с 32 км брегова ивица, с утвърдени морски курорти, които развиват все по-силно СПА, уелнес и балнео предлагане. Но не на последно място Варна има над 7000 години история и културно наследство.

Особен акцент беше поставен върху историческата приемственост в използването на минералните води. Още траките са познавали лечебната сила на минералните извори, а в римско време в древния Одесос са изградени едни от най-големите терми в Югоизточна Европа. Днес тази традиция се надгражда чрез съвременни, научно обосновани програми за превенция, възстановяване и качество на живот.

Варна и курортите в региона разполагат с добре развита СПА инфраструктура. На територията функционират 25 регистрирани СПА, уелнес и балнеолечебни центъра, разположени основно в 4- и 5-звездни хотели с близо 13 000 легла. Предлагат се целогодишни услуги с вътрешни термални зони, басейни, физиотерапия, лечебна кал, детокс и антистрес програми, релаксиращи и възстановителни терапии.

Курортите Св. св. Константин и Елена, Златни пясъци, Слънчев ден и Ривиера оформят силен туристически сегмент. Само в тези зони легловата база надхвърля 60 000 места. Св. св. Константин и Елена, най-старият морски курорт в България, основан през 1908 г., се развива върху седем минерални извора, един от които се влива директно в морето. Златни пясъци съчетава плаж, море, природен парк и СПА услуги, Слънчев ден предлага висок клас среда за възстановяване и релакс, а Ривиера развива балнео-, таласо- и физиотерапевтични програми.

Варна има потенциал не само като СПА, но и като медицинска туристическа дестинация. Градът предлага специализирани медицински услуги в сферата на денталната медицина, офталмологията, болничното лечение, женското и детското здраве, профилактиката и рехабилитацията. Това позволява на пациентите да съчетават диагностика, лечение и възстановяване в благоприятна среда край морето, отбеляза още заместник-кметът Снежана Апостолова.

Допълнително предимство е наличието на академичен и кадрови потенциал. Варна е университетски център с шест висши училища, а Медицински университет – Варна развива специализирано обучение в областта на рехабилитацията, таласо-, уелнес и СПА терапията. Това осигурява подготвени специалисти за висококачествено обслужване в медицинския, СПА и балнео сектор.

По време на форума беше акцентирано и върху международния потенциал на Варна. България е разпознаваема от германските и австрийските здравноосигурителни системи за определени амбулаторни профилактични услуги, а интересът от немскоезичните пазари към СПА и медицински туризъм в региона нараства. Варна има възможности за партньорства с туроператори, здравни застрахователи, корпоративни клиенти и международни медицински и уелнес организации.

В заключение Апостолова отбеляза, че Варна има естествените дадености, инфраструктурата и експертизата да бъде не просто морска дестинация, а целогодишен център за здраве, превенция, възстановяване и дълголетие, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!