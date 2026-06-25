Варна представя туристическия си потенциал пред водещи полски журналисти

снимка: Община Варна

Водещи полски журналисти, специализирани в туризма и опознавателните пътувания пристигнаха във Варна в рамките на специализиран прес тур, организиран от Община Варна като част от международната маркетингова програма за популяризиране на дестинацията на ключови външни пазари. Посещението е поредна стратегическа стъпка в усилията на общината да затвърди позициите на Варна на международната туристическа карта и да представи града не само като водеща морска дестинация, но и като привлекателен целогодишен туристически център, съобщават от общинската пресслужба.

По време на срещата си с журналистите заместник-кметът с ресор туризъм Снежана Апостолова представи ключовите предимства на Варна и акцентира върху сериозния потенциал на града отвъд традиционния летен сезон. Туризмът е изключително важен за развитието на местната икономика, а Варна е много повече от лятна морска дестинация. Освен с морето, градът е известен с богатите си минерални извори и дългогодишните традиции в балнеолечението. Множество хотели във Варна и курортните комплекси предлагат лечебни минерални бани и СПА услуги през цялата година, а историята на този тип туризъм в региона води началото си още от времето на Римската империя, акцентира Апостолова.

Като ключово предимство бе посочено и богатото културно-историческо наследство на морската столица. Градът е дом на световноизвестното Варненско златно съкровище – най-старото обработено злато в света, което утвърждава града като значим културен център в Европа. Сериозен акцент по време на срещата беше поставен и върху кулинарния потенциал на региона. Морската кухня, прясната риба и морски дарове, качествените местни продукти и развиващите се винени традиции превръщат Варна във все по-разпознаваема гастрономическа дестинация.

Апостолова подчерта и модерния облик на града. Варна е млад и динамичен град. Имаме шест университета и студенти от над 20 държави, което създава международна среда и допринася за активния живот в града през цялата година, отбеляза тя.

Въпреки всички силни страни на региона, основното предизвикателство пред сектора остава сезонността. Голямата ни задача е да утвърдим Варна като целогодишна дестинация - разполагаме с качествена хотелска база, развита ресторантьорска индустрия и всички предпоставки да привличаме туристи през четирите сезона, подчерта Апостолова. По думите ѝ туризмът има ключова роля и за пазара на труда, тъй като осигурява заетост в хотелиерството, ресторантьорството, транспорта и редица съпътстващи услуги.

Статистиката потвърждава устойчивия интерес към морската столица. През изминалата година Варна е посрещнала над 1,2 милиона туристи, като близо 30% от тях са български граждани.

Полша продължава да бъде сред най-важните международни пазари за Варна. През миналата година градът е посетен от около хиляди полски туристи, а добрата въздушна свързаност между Варна и няколко полски града създава още по-добри перспективи за растеж.

В рамките на визитата полските журналисти ще посетят ключови туристически, културни и исторически обекти във Варна и региона, сред които Археологическия музей, Римските терми, Аладжа манастир, Побити камъни, курортните комплекси и емблематични локации в морската столица. Очакванията са посещението да допринесе за по-силното позициониране на Варна на полския пазар и да разшири международната видимост на града като модерна европейска дестинация с богато културно наследство и разнообразни възможности за туризъм през цялата година.

Редактор "Екип на Петел",

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