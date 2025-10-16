Варна приема Балканското по спортно катерене

Снимка Община Варна

Този уикенд Варна отново ще бъде домакин на Балканско първенство и Балканска купа по спортно катерене – в дисциплината трудност за деца, юноши и девойки от I до VII група.

Състезанието се организира от КССК „Варнаклайминг“ и Българска федерация по катерене и алпинизъм със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и спонсори.

Заявки за участие в проявата, която ще се проведе в зала „Владислав“ на спортен комплекс „ Черно море“ във Варна, са дали 153 състезатели от 7 държави: България, Турция, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция и за първи път гости от Босна и Херцеговина.

Те ще бъдат разделени в няколко възрастови групи, като момчетата и момичетата от 7 до 14 години ще си оспорват отличията за Балканската купа, а юношите и девойките от 15 до 20 години ще си разпределят медалите на Балканското първенство.

Главен съдия е Веселина Атанасова, а Росен Рафаилов и Ивайло Гецов ще отговарят за маршрутите в отделните категории. Входът на надпреварата ще бъде свободен.

Програма

18.10 /събота/ - деца 1-3 група

08:00 ч. – 08:45 ч. – Регистрация

08:45 ч. - 09:00 ч. – Техническа конференция

09:05 ч. – 13:00 ч.– Квалификации

14:30 ч. – Отваряне на зоната

15:00 ч. – Затваряне на зоната

15:30 ч. – 17:00 ч. – Финали (всички групи)

17:30 ч. – Награждаване

19.10 /неделя/ - деца ю/д 4 -7 група

08:00 ч. – 08:45 ч. – Регистрация

08:45 ч. – 09:00 ч. – Техническа конференция

09:05 ч. – 13:00 ч. – Квалификации

14:30 ч. – Отваряне на зоната

15:00 ч. – Затваряне на зоната

15:30 ч. – 17:00 ч. – Финали (всички групи)

17:30 ч. - Награждаване

