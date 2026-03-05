Варна приема тегленето на жребия за Европейското първенство по художествена гимнастика 2026

Булфото

На 6 март от 10:00 часа в пресцентъра на Двореца на културата и спорта във Варна ще се проведе официалното теглене на жребия за Европейското първенство по художествена гимнастика 2026, на което България ще бъде домакин в края на месец май.

Жребият ще бъде изтеглен от Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика, който провежда своето първо заседание във Варна в периода 5 - 8 март. Начело на комитета е президентът Елисо Бедошвили, а в неговия състав са Християна Тодорова, Изабел Де Косио, Сайла Питканен, Ариел Миланезио, Весна Радонич и Наталия Йеромина.

По време на церемонията ще бъде определен редът на участие на националните отбори в отделните състезателни дни на предстоящия шампионат, който ще събере във Варна елита на европейската художествена гимнастика, съобщават от Община Варна.

На събитието присъстват представители на Европейската гимнастика, местната власт и Българска федерация по художествена гимнастика. От страна на европейската централа във Варна са генералният директор Лиза Уъртман, спортният координатор Микаел Алгър и отговорникът за медиите Тина Геретс, както и представители на компанията SmartScoring - Камран Рамазанов и Аида Шалиева.

Сред официалните гости от Община Варна са заместник-кметът Илия Коев, директорът на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, както и Елза Харалампиева - главен експерт „Спортни дейности“.

От страна на Българска федерация по художествена гимнастика на събитието ще присъстват генералният секретар Росина Атанасова, Йоанна Ангелова - отговорник „Международни връзки“, както и мениджърите към централата Гергана Йорданова и Моника Панайотова.

Предстоящото Европейско първенство във Варна се очаква да бъде едно от най-значимите събития в международния календар на художествената гимнастика за 2026 година, като България отново ще бъде домакин на най-добрите гимнастички на континента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!