Варна с четирима нови почетни граждани

Снимка: Община Варна

На церемония в Летния театър бяха присъдени и два почетни знака „За заслуги към Варна“ – златен

По традиция на празника на Варна – 15 август, Успение Богородично, бяха отличени личностите с изключителен принос и заслуги за развитието на Община Варна – носителите на званието „Почетен гражданин на Варна“ за 2025 г. Церемонията се състоя в Летния театър, а званията и отличията бяха връчени от изпълняващия функциите кмет на Варна Павел Попов. В събитието участва председателят на Общинския съвет Христо Димитров, а граждани и гости на града се насладиха на разнообразната музикална програма на сцената на театъра, предаде БТА.

Званието „Почетен гражданин на Варна“ е най-високото признание на обществеността на Варна и съгласно статута се присъжда на български и чуждестранни граждани за героични постъпки в мирно и военно време, за проектиране и строителство на града, неговите райони, паметните му сгради, за ръководство и активно участие в изграждането и развитието на Варна, за творческа дейност, внесла голям принос в националната култура и прославила града и страната ни, за спечелени златни олимпийски медали, за ярки постижения в образованието, науката и техниката, получили световно признание, за благотворителна дейност, провеждана в големи мащаби и продължително време.

Тази година са постъпили 8 предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Варна“, които преминаха през обществено обсъждане и гласуване в Постоянната комисия „Култура и духовно развитие“. На свое заседание от 31 юли 2025 г. Общинският съвет гласува с него да бъдат удостоени четирима изявени варненци.

Проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономическия университет – Варна, е удостоен със званието „Почетен гражданин на Варна“ за дългогодишна академична и управленска кариера в сферата на маркетинга, предприемачеството и висшето образование. Той е автор на множество научни публикации и книги, а под негово ръководство ИУ – Варна се утвърждава като иновативен и предприемачески ориентиран университет. Проф. Станимиров е активен участник в академични, обществени и международни инициативи, свързани с развитието на образованието, устойчивото развитие и иновациите. Под негово ръководство над 150 студенти стартират реален бизнес още по време на следването си, а университетът се превръща в първия домакин на дълбоко технологична иновационна долина в Европа.

В словото си по време на церемонията проф. Станимиров отбеляза, че наградата е персонална, но зад нея стои трудът на множество хора и сподели, че паричната й стойност ще бъде дарена на Старинен храм „Успение Богородично“ във Варна и на фонда за подпомагане на талантливи студенти към Икономическия университет.

Силвия Матева е удостоен със званието „Почетен гражданин на Варна“ за приноса й към културното развитие, гражданската активност и социалната отговорност. Под нейно ръководство клубът за народни танци „Моряците“ се превръща в един от най-големите и активни фолклорни клубове във Варна и региона, обединявайки над 500 танцьори в любов към традициите и музиката на България. Освен художествената си дейност, Силвия Матева е широко призната и за своята активна социална ангажираност. Под нейна инициатива и с усилията на клуба са организирани десетки благотворителни концерти и кампании, чрез които са събрани над 200 000 лв. в помощ на важни обществени каузи, в това число и на кампанията „Искам бебе“ за подпомагане на двойки с репродуктивни затруднения.

Това е признание не само за мен, а за хилядите дарители и хората, които подкрепят каузите ни. Ще продължавам да действам и да сбъдвам мечти, за да се раждат още животи, каза в емоционалното си слово Силвия Матева.

Бизнесменът Димитър Желев е удостоен с „Почетен гражданин на Варна“ за своята активна дейност в сферата на финансите, индустрията и корпоративното управление. Той допринася за откриването на нови работни места, внедряването на съвременни технологии и повишаването на конкурентоспособността на варненската икономика. Желев има значителен принос към опазването на културното и духовно наследство на Варна, като активно подкрепя и участва във възстановителните дейности по фасадите и позлатяването на куполите на катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна.

Желев разкри, че следващото дарение, което ще бъде направено, е за нова учебна работилница във Варненската морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“, а паричната стойност на наградата ще бъде поделена под формата на стипендия за най-добрите й ученици. В гимназията учат над 400 момичета и момчета, а нашата кауза е те да останат да живеят и да работят сред нас, каза Желев.

За значими заслуги в спортната история на България със званието „Почетен гражданин на Варна“ беше удостоена Антонина Георгиева – Драгашевич. Тя е една от най-изтъкнатите шахматистки, родени във Варна и оставила траен отпечатък в българския и международен шахмат. Четирикратна шампионка на България (1968, 1970, 1971 и 1977 г.), носителка на златен медал от Балканиадата през 1972 г. и участничка в четири шахматни олимпиади с националния отбор, тя допринася значително за издигането на името на България и родния ѝ град Варна на международната сцена.

Драгашевич отбеляза, че българският шахмат има над 100-годишна история, а мотото на Световната шахматна федерация "Gens una sumus" („Ние сме едно семейство“) за нея е в пълна сила и когато се отнася до голямото семейство – родната й Варна.

На церемонията навръх празника на града бяха удостоени със званието почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен Варненската търговско-индустриална камара и кап. II ранг о.з. Димитър Димитров.

От името на търговската камара наградата прие нейният главен секретар Неделчо Неделчев. Организацията е удостоена с отличието за последователната, дългогодишна дейност в подкрепа на икономическото развитие, международното сътрудничество и обществения диалог; за активно участие в системата на Българската търговско-промишлена палата и представянето на Варна на международно равнище. Създадена през 1895 г., Камарата е най-старата действаща стопанска организация в града със забележителен исторически принос в утвърждаването на Варна като ключов икономически, морски и търговски център.

Кап. II ранг о.з. Димитър Димитров беше отличен със званието почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен за обществения принос към духовния и културен облик на морската столица. След дългогодишна работа във Военноморските сили, кап. Димитров е диригент на Мъжкия хор на моряците-ветерани „Христо Манолов“. Под негово ръководство хорът активно участва в национални и местни събития, включително празниците на Военноморските сили, национални инициативи и чествания на исторически годишнини и патриотични прояви.

Официалната церемония по връчване на почетни граждани и отличия бе съпътствана от разнообразна музикална програма с участието на Представителния духов оркестър на ВМС, който изпълни химните на Република България и Европейския съюз; Дамски хор „Захарина Милкова“ при хорова школа „Проф. Марин Чонев“ и ръководител Сълзица Николова, солисти от Вокален ансамбъл „Звездни струни“ при Общински детски комплекс, Балетна школа „Реверанс“, младия варненски талант Донко Марков, Варненската детско-юношеска опера с ръководител Ганчо Ганчев.

