Варна с нова велоалея по част от ул. "Д-р Пискюлиев"

Булфото

По част от ул. „Д-р Пискюлиев“ вече има велоалея. Трасето за велосипедисти е изградено на мястото на премахнатите в началото на годината неработещи павилиони, пише "Морето".

Велоалеята започва от кръстовището с ул. „Георги Бенковски“ (там също има трасе за велосипедисти), след което, при кръстовището с ул. „Дрин“, преминава на отсрещната страна и достига до връзката с ул. „Баба Тонка“, където също има велоалея, водеща към бул. „Вл. Варненчик“.

На места трасето за колоездачи по ул. „Д-р Пискюлиев“ заема по-голяма част от съществуващия тротоар.

По-рано тази година улицата, която минава покрай Централния (Колхозния) пазар, беше основно ремонтирана по участъка между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Христо Ботев“. Той е изцяло преасфалтиран, поставени са нови тротоарни настилки, създадени са условия за движение на хора с увреждания и на детски колички, и е монтирано ново енергоефективно осветление.

