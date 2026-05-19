Варна събра над 8 млн. евро от паркиране за 15 месеца

Снимка Община Варна

Повече от 8 млн. евро приходи е генерирала системата за платено паркиране във Варна за последните 15 месеца. Това показват данните от отчетите на ОП „Паркинги и синя зона“ за цялата 2025 година и първото тримесечие на 2026-а, предоставени след запитване на Moreto.net.



През 2025 година предприятието е реализирало общо 6.449 млн. евро приходи. Най-голям дял от тях идва от SMS паркирането – 2.630 млн. евро. Следват абонаментите с 2.097 млн. евро, паркингите със 743 хил. евро, поставянето на скоби с 576 хил. евро и репатрирането на автомобили с 320 хил. евро. Зарядните станции за електромобили са донесли 83 хил. евро.



Разходите за същия период също възлизат на 6.449 млн. евро. От тях 3.623 млн. евро са за издръжката на ОП „Паркинги и синя зона“, без капиталовите разходи.



Други 2.210 млн. евро от приходите на зоната са били насочени към рехабилитация на уличната мрежа във Варна.



Допълнително през 2025 година са изразходвани 260 хил. евро за вертикална сигнализация и 297 хил. евро за хоризонтална маркировка.



Данните за първите три месеца на 2026 година показват, че тенденцията се запазва. Към 31 март ОП „Паркинги и синя зона“ отчита 1.716 млн. евро приходи, от които 955 хил. евро от SMS паркиране, 428 хил. евро от абонаменти и 191 хил. евро от паркинги.



Разходите към края на март са 843 хил. евро, основно за издръжка на предприятието.



В същото време общината отчита още 873 хил. евро за рехабилитации на улици, които предстои да бъдат разплатени.



На този фон Община Варна вече обяви нова обществена поръчка за софтуерното обезпечаване на системата за платено паркиране с прогнозна стойност близо 2.5 млн. евро без ДДС за срок от две години.



Разчетите показват, че това означава около 3424 евро дневно за поддръжка на системата. Ако приходите от „Синя зона“ през 2026 година се движат със същите темпове, общите постъпления биха достигнали приблизително 6.8 млн. евро за годината. Така новият софтуерен договор сам по себе си би струвал на Община Варна близо една пета от годишните приходи на системата или над 50% от приходите от SMS-и.



Новата поръчка предвижда единна платформа, която да обедини всички методи за плащане – SMS, банкови карти и мобилни приложения, както и интеграция на 21 зарядни станции за електромобили.



Процедурата идва след поредица проблеми със "Синята зона" през последните две години. Предишната обществена поръчка бе забавена заради обжалвания пред Комисията за защита на конкуренцията, а договорът с „Тикси“ АД бе подписан едва през юли 2025 година за срок от 12 месеца и стойност 1.2 млн. евро без ДДС.



Интересното е, че почти същата сума е била платена на същата фирма и за предходния 3-годишен период между 2021 и 2024 година.



След изтичането на стария договор през октомври 2024 година общината бе предупредена, че без ново споразумение системата за разплащане може да спре. По същото време дружеството „Моудшифт Европа“ АД, което дотогава поддържа техническата инфраструктура, прекрати безвъзмездната си помощ при аварии и проблеми.



В резултат "Синята зона" временно спря работа през декември 2024 година, а впоследствие стана ясно, че поддръжката отново е поета от „Тикси“ АД чрез временно пряко договаряне.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!