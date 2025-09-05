Варна се превърна в център на любовта с красива флотска сватба

снимки Булфото

Старши лейтенант инж.Тихомир Александров и лейтенант инж. Диляна Димитрова си казаха"Да" в Катедрален храм-паметник "Успение Богородично" в гр.Варна .Те са възпитаници на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров". Курсантска любов. Вече станаха семейство Александрови пред погледа на гостите на празника и десетки мкинувачи и туристи . Младата двойка спечели симпатиите на всички свидетели на събитието с офицери от Военноморските сили, предаде Булфото.





