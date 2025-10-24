Варна се присъединява към националната кампания "Купуваш. Ползваш. Рециклираш"

Булфото

Над 90% от българите вярват, че разделното събиране е важно, но едва 44% го правят редовно

В България започна националната кампания „Купуваш. Ползваш. Рециклираш“, която цели да насърчи хората да събират разделно отпадъците от опаковки. Инициативата е на четирите организации, които отговарят за оползотворяването на опаковките у нас – „Екопак“, „Екобулпак“, „Булекопак“ и „Еко Партнърс България“. Последната е и партньор на Община Варна по управлението на отпадъците от опаковки в града, посочват от общинската администрация.

Според национално онлайн проучване, направено през август 2025 г., девет от десет българи вярват, че малките ежедневни действия – като разделното събиране – имат значение. Въпреки това, едва 44% от анкетираните признават, че винаги го правят, 36% – понякога, а 20% изобщо не събират отпадъците си разделно. В допитването са участвали 415 души на възраст между 20 и 55 години от градовете в страната.

Цветните контейнери за разделно събиране съществуват вече повече от 20 години в страната, но все още много хора нямат навика да събират разделно отпадъка си. Именно затова през октомври и ноември четирите организации стартират обща национална информационна кампания. Тя ще обяснява защо е важно да рециклираме, как да го правим правилно и какви са ползите за природата и обществото.

На сайта www.reciklirai.bg всеки гражданин може да провери коя организация обслужва неговата община и да се запознаят с основните съвети за правилно сортиране на опаковките. Кампанията се реализира и чрез телевизионна и радио реклама, както и във външна и дигитална среда.

Разделното събиране е важна стъпка към устойчивото управление на отпадъците и опазването на природните ресурси, посочват организаторите. По думите им, всяка правилно изхвърлена опаковка има значение – и за околната среда, и за бъдещето на всички нас.

За организаторите:

„Екопак България“ АД, „Екобулпак България“ АД, „Булекопак“ АД и „Еко Партнърс България“ АД са четирите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които изпълняват задълженията на производителите и вносителите съгласно изискванията на ЕС и българското законодателство.

Те сключват договори с общините, осигуряват цветните контейнери и покриват 100% от разходите за тяхното обслужване, сортиране и транспортиране до рециклиращите предприятия. Общините определят местата за контейнерите, но НЕ плащат от своите бюджети за тази дейност.

Днес организациите обслужват близо 200 общини с население над 6,2 милиона души. За последните 20 години у нас са рециклирани над 3,6 милиона тона отпадъци от опаковки – доказателство, че когато разделяме правилно, резултатите са видими.

