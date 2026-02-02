Варна се съвзема от снега

Кадър VarnaFinds, Фб

Във Варна падането на сняг е рядко явление, особено в последните години.

Затова и местните власти често са изненадани, когато улиците побелеят и се наложи минаването на снегорин.

Постепенно животът в града се нормализира след снощния хаос, при който много автобуси и коли закъсаха.

Не е препоръчитебно да използвате автомобила си, освен по неотложност.

Община Варна подписа договор преди няколко дни за зимно поддържане на пътища, улици и булеварди на територията на районите „Приморски“ и „Младост“, обхващащ целия зимен сезон – до 31 март 2026 г. В същия документ са разписани и ангажиментите на фирмата-изпълнител за зимна поддръжка при нужда и до избор на изпълнител за още два района – „Одесос“ и „Владислав Варненчик“, съобщи заместник-кметът Димитър Кирчев. За тях е обявена нова обществена поръчка.

За район „Аспарухово“ също има действащ договор и така е обезпечено поддържането при зимни условия на цялата общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и участъци от републиканските пътища на територията на Община Варна. Приоритетно снегопочистване е предвидено за улиците, по които минават линиите на градския транспорт и улици и пътища с интензивно движение.

