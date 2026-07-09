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Варна се сдоби с нов "сух фонтан" на бул. "Република"

09.07.2026 / 09:57 1

Кадър Фб, А. Шишков

Докато емблематичния сух фонтан на площад "България" във Варна не работи, то градът се сдоби с друг такъв.

Намира се на бул. "Република" пред здравния център на Марешки, посочват граждани.

 

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Коментари
1
0
Готин (преди 1 час)
Рейтинг: 1768 | Одобрение: -617
Интересно как е сух пък тече вода?
okay

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