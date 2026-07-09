Варна се сдоби с нов "сух фонтан" на бул. "Република"
09.07.2026 / 09:57 1
Кадър Фб, А. Шишков
Докато емблематичния сух фонтан на площад "България" във Варна не работи, то градът се сдоби с друг такъв.
Намира се на бул. "Република" пред здравния център на Марешки, посочват граждани.
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