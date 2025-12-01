Варна се включи в анти СПИН кампанията с безплатни тестове

Булфото

Община Варна за осемнадесета поредна година участва в Националната АНТИСПИН кампания по повод Световния ден за борба със СПИН – 1 декември. Инициативите, организирани от дирекция „Превенции“ и Регионалната здравна инспекция – Варна, са насочени към младите хора в града и имат за цел да повишат информираността относно ХИВ/СПИН и други инфекции, предавани по кръвен или сексуален път. Мотото на кампанията е „Пазя себе си, пазя и теб!“ и се провежда в периода от 27 ноември до 2 декември.

По време на кампанията в дванадесет варненски гимназии над 40 доброволци от превантивните клубове към дирекция „Превенции“ провеждат информационни кампании и обучения по връстников подход. Активности има и във висшите учебни заведения. На 1 декември, днес, от 11:00 до 14:00 ч. кампанията се провежда в Икономическия университет, а на 2 декември, утре – в Медицинския университет – Варна.

Общо 48 студенти-доброволци от Асоциацията на студентите медици в България – Варна и от студентските съвети водят информационните кампании и интерактивни обучения. Младите хора имат възможност да проверят своя здравен статус чрез безплатни и анонимни изследвания и консултиране за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис в мобилен медицински кабинет, съобщиха от общинската пресслужба.

