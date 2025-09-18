Варна се включва в "Да изчистим България заедно", ще има и контейнери за дървесни отпадъци

Булфото

На 20 септември (събота) Община Варна отново ще бъде част от националната кампания „Да изчистим България заедно“, която се провежда в подкрепа на глобалната инициатива World Clean Up Day, обявена от ООН за Световен ден на почистването.

В рамките на инициативата на две ключови локации в града ще бъдат поставени специални контейнери на „Кроношпан България“ за събиране на дървесни отпадъци от домакинствата. Там могат да се предават дървесни плоскости, мебели без текстилни части (шкафове, гардероби, маси, столове), врати и дървесни опаковки, съобщиха от общинската администрация.

Контейнерите ще бъдат разположени на:

• Район „Приморски“ – паркинг пред УМБАЛ „Св. Марина“ (зад бензиностанция „Бенита“);

• Район „Одесос“ – паркинг срещу Малките римски терми, бул. „Приморски“.

Община Варна приканва граждани, институции, бизнес и неправителствени организации, търговски вериги и спортни клубове активно да се включат в почистването на междублокови пространства, паркове, места за отдих, детски площадки и други обществени територии. Служителите на общината и районните кметства също ще вземат участие в акцията. Районните еколози ще осигуряват помощни материали.

Важно е отпадъците да се събират разделно: смесените битови отпадъци – в чували и в контейнерите за битов отпадък, а опаковките – в жълтите и зелените съдове за разделно събиране. Напомняме, че е забранено изхвърлянето на строителни и опасни отпадъци, гуми и електроуреди в или до контейнерите.

За допълнителна информация гражданите могат да се обръщат към еколозите от отдел „Контрол и опазване чистотата на обществените територии“ на Община Варна и към еколозите от районните администрации.

Телефони за връзка:

- Отдел „КОЧОТ“, дирекция ЕООС, Община Варна - 052/820 345

- Еколози район „Одесос“ – 052/612 877

- Еколози район „Приморски“ – 052/359 158

- Еколози район „Младост“ – 052/820 877

- Еколози район „Аспарухово“ – 0888/340 114

- Еколози район „Владислав Варненчик“ – 052/575 720

- Еколози км. „Звездица“ – 052/820 662

- Еколози км. „Тополи“ – 052/740 935

- Еколози км. „Казашко“ – 052/820 664

- Еколози км. „Константиново“ – 052/820 797

- Еколози км. „Каменар“ – 052/671-055

