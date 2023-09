Варна се включва в днешния европейския ден без автомобили

Снимка Булфото

Спорт, игри на открито, изложби, музика и творчески базар. Това са само част от акцентите в събитието "Пеша фест", което ще се проведе днес във Варна в рамките на Европейския ден без автомобили - 22 септември, съобщават организатори на проявата от сдружение "Таляна".

Денят без автомобили е посветен на нас, пешеходците, и цели понижаване на въглеродните емисии в градовете. Фокусът на събитията е върху популяризирането на потенциала на пешеходните пространства, като подходящи за активен градски живот, посочват организаторите, пише Moreto.net.

Под мотото „Пеша фест“ от 10.00 ч. до 22.00 часа на улиците „Цариборд“ и „Охрид“ са организирани базар, йога флашмоб, интерактивни игри, скейт уроци, изложби, конкурс за най-добра домашна зимнина, музикална програма и много други изненади.



Програма:



Сцена (Ул. "Цариброд 5)



10:00- 11:30 ч. - Флашмоб йога / студио The secret/ Водеща Мариана Славова



11:30- 12:30 ч. - КАТ демонстрация за пътна безопасност (за най-малките)



13:00 - 16:30 ч. - DJ set by Inerta



16:30- 17:30 ч. - Концерт с класическа музика на живо



18:00 - 19:30 ч. - Конкурс за най-вкусна домашна зимнина / За участие запишете се на място до 17ч.



18:30- 20:30 ч. - DJ Set By Inerta



20:30 - 22:00 ч. - Live music / Nikolina NU / Лютеница/LTNC



Из Таляна



10:00 - 22:00 ч. - Базар на занаяти и изкуства Ул. „Охрид“ и ул. „Цариброд“



10:00 - 20:00 ч. - Споделените електрически велосипеди на Варна от TOP Mobility



10.00-20.00 ч. - “Варна, лицето ти!” - изложба на Яков Шустов ул. „Охрид“ 9



11:30- 18:00 ч. - „Едно незабравимо лято” – Изложба-живопис на Стефан Хаджи-Николов Галерия Арт Маркони



12:00- 20:00 ч. - Настолни игри целодневно и уъркшоп за тийнеджъри “Започнах, но как да продължа” на всеки кръгъл час / Младежко Пространство ХамелеON



12:00-20:00 ч. - Галерия Ларго и арт група Co Interaction "Светът има нужда от младите" - изложба дигитални творби с добавена реалност / ул. "Охрид" 1 (до Билковата аптека)



12:00 - 18:00 ч. - Уроци по скейт от ХАЛЕ3 / ул.Цариброд 17



12:00- 15:00 ч. - Работилница за плетене на гривнички NaturalArt, ул. Охрид 5



15:00- 18:00 ч. - Работилница за цветя от сапун Участието се заплаща NaturalArt, ул. Охрид 5



15.00-18:00 ч. - “Пазителите на ТАЛЯНА” - куест игра за разходка / Запишете се на място на инфо деск на ПЕША ФЕСТ, участието се заплаща Ул. Охрид и ул.Цариброд



14:00-19:00 ч. - Игра с градска намеса в улиците на квартал Таляна, свободен достъп (Галерия ЛАРГО) / Начална точка ул. Охрид 1



16:00 - 19:00 ч. - Дискусия на тема градоустройство с Биляна Раева с участието на партньори на Варна от Брага (Португалия) и екипа по проект “Cities after Dark” / Ул. Охрид 5



16:00- 18:00 ч. - Обиколка “Архитектурата на 1920-те и 1930-те във Варна” Фондация Български Архитектурен Модернизъм / Начална точка: пресечката на “Сливница” и “Княз Борис I”

