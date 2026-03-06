Варна ще бъде домакин на международен форум за медицински и уелнес туризъм през май

Снимка: Община Варна

Заместник-кметът на Община Варна с ресор туризъм Снежана Апостолова представи морската столица като естествен център на здравния и СПА туризъм у нас, предлагащ цялостна грижа за тялото и духа в среда с естествена природна красота. Тя участва в презентацията „България-дестинация за достъпен лукс с фокус върху СПА процедури и естествена красота“, организирана от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, чийто асоцииран член от 2025 г. е Община Варна.

Събитието се проведе на сцената Medical & Health Tourism Pavilion в рамките на 60-ото издание на Internationale Tourismus-Börse (ITB) в Берлин - най-престижното туристическо събитие в света. Представянето беше открито от министъра на туризма Ирена Георгиева, посланика ни в Германия Н.Пр. Григор Порожанов и президента на Европейската СПА Асоциация (ESPA) доц. д-р Сийка Кацарова, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

Апостолова анонсира и предстоящото домакинство на Варна на водещото европейско събитие HealthXChange Summit от 11 до 13 май тази година. Форумът ще събере водещи експерти, инвеститори и професионалисти в областта на медицинския и уелнес туризъм и ще утвърди позицията на Варна и България като надежден и перспективен партньор в международната мрежа на здравния туризъм. Организатори на събитието са Европейската СПА Асоциация (ESPA), Health Tourism Industry (HTI) и Български съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA), а домакинството е поверено на Община Варна с подкрепата на Министерство на туризма на Република България.

Събитието има за цел да подчертае стратегическото значение на медицинския и здравен туризъм у нас, засилване на двустранните контакти и популяризирането ни като целогодишна балнео и спа дестинация, тъй като здравето, профилактиката и качеството на живот са теми, които придобиват все по-голямо значение на международния туристически пазар.

Участието на Община Варна на ITB Berlin 2026 подчертава стремежа за развитие на туристическата идентичност на града на международната сцена, привличайки партньори, които да допринесат за стратегическия растеж на отрасъла.

