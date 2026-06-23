Варна ще е домакин на XII Европейска олимпиада по география

Снимка Фейсбук, МГ "Д-р Петър Берон"

Варна ще бъде домакин на XII Европейска олимпиада по география (EGEO 2026). Престижният научен форум ще се проведе от 28 юни до 3 юли със съдействието на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ и Община Варна.



Престижният форум ще събере на едно място най-добрите ученици от 14 държави. Освен традиционните европейски участници, олимпиадата разширява своя географски обхват, като сред поканените са и силни национални отбори с доказани традиции в науката от страни като Казахстан, Армения и Азербайджан.



Програмата на събитието е изключително интензивна и предизвикателна. В рамките на пет дни състезателите ще премерят сили в три основни кръга: Писмен (теоретичен) тест; Мултимедиен тест, както и Теренна работа (Fieldwork) – практическа фаза, в която учениците ще прилагат картографски и изследователски умения на терен.



Отборът на България се състои от единадесет ученици - четири в малката възрастова група и седем в голямата. Варна има петима представители в националния отбор: Тея Спирова, Лев Беленький, Огнян Добрев и Делян-Слав Мирев от IX клас и Звездемир Пенев - XII клас (МГ „Д-р Петър Берон”).



Официалната церемония по откриването ще се състои на 28 юни (неделя), а победителите и носителите на медалите ще бъдат обявени на тържествено закриване на 2 юли (четвъртък). Събитието се организира с подкрепата на Министерството на образованието и науката (МОН), Регионалното управление на образованието – Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Домакинството на престижния форум се осъществява с финансовата и организационна подкрепата на Община Варна, съобщи Пресцентър на Община Варна

Редактор "Екип на Петел",

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