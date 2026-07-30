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Варна ще има четирима почетни граждани тази година. Това са DARA, астрономът Иван Иванов и нидерландските общественици и дългогодишни приятели на Варна Ада Д’Амкур (посмъртно) и нейният съпруг Тон Делемаре. Общинският съвет избра трима от новите почетни граждани на днешното си заседание, а DARA беше удостоена със званието още през май.

Най-високото отличие на града ще получи дългогодишният астроном Иван Иванов. Номинацията беше направена по повод неговия 80-годишен юбилей и като признание за десетилетията му работа за развитието на Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“. Той има голям принос за изграждането на астрономическата база в Аврен, модернизацията на планетариума и утвърждаването на Националната олимпиада по астрономия.

Със званието „Почетен гражданин на Варна“ ще бъдат отличени нидерландските общественици Ада Д’Амкур (посмъртно) и нейният съпруг Тон Делемаре. Отличието е признание за усилията им в развитието на приятелските отношения между Варна и нидерландския град Дордрехт. Инициативата съвпада с отбелязването на 25 години от официалното побратимяване между двата града, за което Ада Д’Амкур и Тон Делемаре имат съществен принос.

Още през май Общинският съвет единодушно удостои със званието „Почетен гражданин на Варна“ Дарина Йотова – DARA. Отличието беше присъдено, след като тя стана първата българска изпълнителка, спечелила престижния конкурс „Евровизия“.

Общинският съвет реши също трима изявени варненци да бъдат отличени с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен. С това отличие ще бъдат удостоени журналистът, издател и университетски преподавател Георги Калагларски, капитанът далечно плаване Борислав Арнаудов и хирургът онкогинеколог, проф. д-р Станислав Славчев.

Георги Калагларски получава отличието за своята дългогодишна дейност в областта на регионалната журналистика, академичното образование и връзките с обществеността. Той е автор на множество книги и научни публикации, създател на специализирани издания и инициатор на професионални журналистически отличия.

Почетният знак ще бъде връчен и на кап. Борислав Арнаудов за неговата дейност в съхраняването и популяризирането на морската история и културното наследство на Варна. След повече от три десетилетия в търговския флот той посвещава усилията си на обществена дейност, като създава книги, фондация за морска литература и редица инициативи, насочени към опазването на морските традиции на града.

Сред отличените е и проф. д-р Станислав Славчев, д.н., който получава признанието за своята работа в областта на здравеопазването, медицината и висшето образование. Като хирург онкогинеколог, университетски преподавател и учен той има значителен принос за развитието на минимално инвазивните методи на лечение, а професионалната му дейност е получила редица национални и местни отличия.

Почетните звания и знаци ще бъдат връчени на тържествена церемония в Летния театър на празника на Варна – 15 август.

Началото на традицията за удостояване с почетни звания е поставено през юни 1879 г, когато кап. Тугарски, полицеймайстер на Варна, е бил отличен за заслугите му към морския град. Оттогава до днес над 180 души са удостоени със званието „Почетен гражданин на Варна“. Отличените със званията се вписват в Почетната книга на Общината, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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