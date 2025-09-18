Варна ще отбележи 117 години от Независимостта на България с общоградско честване

Снимка: Булфото, архив

Общоградско честване на 117 години от обявяването на Независимостта на България организира Община Варна на 22 септември от 10 ч. на площад „Независимост“.

Програмата включва тържествен военен ритуал по издигане на националното знаме и молебен, отслужен от свещеници от Варненска и Великопреславска света митрополия.

След официалната церемония празничното настроение ще продължи с общоградско хоро, в което всички присъстващи са поканени да се включат заедно с танцьорите от фолклорен ансамбъл „Варна“.

Съорганизатори на събитието са Варненска и Великопреславска света митрополия и Военноморските сили на Република България.

