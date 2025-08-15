Варна стана диктатура в нов български фантастичен филм

кадри YouTube/PREMIER plus

редактор Веселин Златков

„Платформата”, това е името на на най-новия български игрален филм, който ще тръгне по кината през октомври. Режисьорът Николай Мутафчиев представи трейлъра, от който става ясно, че филмът съчетава различни направения - антиутопия, политическа сатира и психологическа драма.

В трейлъра се появяват сгради от Варна - общината, археологическия музей, като с помощта на ефекти градът е показан като столица на измислена диктатура. В ролята диктатора пък е варненският актьор Галин Гинев, който изглежда влиза в не само един образ.

Във филма играят и актьорите Бойко Кръстанов, Мира Бояджиева, Китодар Тодоров, Елеонора Иванова и др.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!