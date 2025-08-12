Фейсбук

Варна става арена на едно по-различно приключение – градско ориентиране с бягане. На Международния ден на младежта – 12 август, улиците и алеите ще се превърнат в карта, а компасът ще бъдете вие. Началото е в 17 часа от централния вход на Морската градина, а предизвикателството обещава 30–40 минути движение, мисъл и забавление. Организатор е клубът по ориентиране „Бегун“.

"Има обявен формуляр, но участници може да се запишат и на място," каза пред Радио Варна Владимир Атанасов, който е треньор по ориентиране.

"Участниците ще получат карта на Морската градина, ще има поставени контролни знаци и трябва да се чекират на всеки от тези знаци, посочва Атанасов и допълва:

"Измислихме нещо по-иновативно за днес, ще получат празна карта без отбелязани контролни знаци. Тръгвайки от старта ще имат информация посредством зареждане на QR код, генериране на изображение, което ще ги заведе само до първата контролна точка и така стъпка по стъпка ще минат през целия маршрут".

Разстоянието между отделните точки е от 200 до 500 метра, а самият маршрут е 1 километър и 600 метра по права линия.

