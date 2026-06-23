Варна търси нов подход към румънските туристи

Снимка: Община Варна

Варна има потенциала да бъде възприемана не просто като достъпна морска дестинация, а като място, което предлага пълноценно туристическо преживяване - от СПА и здравен туризъм до култура, гастрономия и богата събитийна програма. Това стана ясно по време на среща между заместник-кмета с ресор „Туризъм“ Снежана Апостолова и румънския маркетинг специалист и травъл инфлуенсър Цезар Думитру, съобщават от общината.

Срещата идва в ключов момент за туристическия сектор, в който конкуренцията за вниманието на туристите е по-силна от всякога, а битката вече не се води само с цени, а с идентичност, качество и автентичност, каза Апостолова. Тя представи морската столица като дестинация с много повече възможности от традиционния летен туризъм. Сред основните предимства на града бяха откроени минералните извори, потенциалът за балнеология, СПА и здравен туризъм - сегменти, които се развиват все по-динамично в глобален мащаб.

Но Варна не предлага само море. Градът все по-уверено развива и своя културен профил. Символ на това е 100-годишният юбилей на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ – най-старият музикален фестивал в България, който и днес задава културния ритъм на града през летните месеци.

Освен фестивалната програма, градът предлага и богат календар от събития на открито – концерти и инициативи на сцена „Раковина“ в Морската градина, активности по крайбрежната алея и събития в плажните зони. Именно тази комбинация между море, градска среда и културен живот все по-силно оформя новия туристически образ на Варна.

Според Апостолова едно от големите предимства на града е разнообразието - както в туристическите продукти, така и във възможностите за настаняване. От висок клас хотели и СПА комплекси до бутикови пространства и апартаменти, съобразени с различните профили туристи.

Допълнителна стойност за посетителите носят гастрономията и местната атмосфера. От традиционни български специалитети до свежи сезонни продукти от местните пазари - Варна дава възможност на туристите да се докоснат до автентичната българска кухня и начин на живот.

От своя страна Цезар Думитру се представи като един от популярните travel инфлуенсъри в Румъния, посетил над 150 държави. Започнал като блогър от чиста страст към пътуванията, днес той работи по международни кампании и сътрудничества, достигайки до широка аудитория чрез дигитални платформи и партньорства с туристическия сектор.

По време на срещата беше подчертано и стратегическото значение на румънския пазар. Румънските туристи остават сред най-важните посетители за Варна и Златни пясъци, а привличането им продължава да бъде ключов приоритет.

Редактор "Екип на Петел",

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