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Варна тази година може да има петима нови почетни граждани и четирима носители на почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен. Част от номинациите бяха подкрепени днес от ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна, а други вече са одобрени на предходни заседания.

За най-високото отличие на града е предложен дългогодишният астроном Иван Иванов. Номинацията, която съветниците гласуваха днес, е направена по повод неговия 80-годишен юбилей и десетилетната му работа за развитието на Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“. Иванов има ключова роля в изграждането на астрономическата база в Аврен, модернизацията на планетариума и утвърждаването на Националната олимпиада по астрономия, съобщават от пресслужбата на ОбС - Варна.

Комисията подкрепи и предложението почетен гражданин на Варна да стане Костадин Бандутов за неговия многогодишен принос към културното развитие на Варна. Юрист по образование и театрален режисьор по призвание, той е заемал ключови позиции в общинската администрация, бил е заместник-кмет и дългогодишен директор на дирекция „Култура и духовно развитие“. Като директор на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ поставя началото на театралния форум, прераснал в Международния театрален фестивал „Варненско лято“.

В дневния ред на днешното заседание беше включено и предложение акад. Николай Панайотов – историк, ориенталист и дългогодишен музеен специалист, да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Варна“. Номинацията обаче не получи необходимата подкрепа от общинските съветници.

Комисията по култура на предходното си заседание през юни одобри предложението за удостояване на нидерландските общественици и дългогодишни приятели на Варна Ада Д’Амкур (посмъртно) и нейния съпруг Тон Делемаре със званието „Почетен гражданин на Варна“. Инициативата е свързана с отбелязването на 25 години от официалното побратимяване между Варна и нидерландския град Дордрехт, за което двамата имат основна заслуга.

С пълно единодушие през май Общинският съвет удостои Дарина Йотова – DARA, първата българска изпълнителка, спечелила престижния конкурс „Евровизия“, със званието „Почетен гражданин на Варна“. Отличието ще ѝ бъде връчено по време на тържествената церемония в Деня на Варна заедно с останалите нови почетни граждани.

Комисията даде съгласието си четирима изявени общественици да бъдат удостоени с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен. Сред тях е журналистът, издател и университетски преподавател Георги Калагларски, чиято дългогодишна дейност е свързана с развитието на регионалната журналистика, академичното образование и връзките с обществеността. Той е автор на множество книги и научни публикации, създател на специализирани издания и инициатор на професионални журналистически отличия.

Подкрепа получи и номинацията на капитан далечно плаване Борислав Арнаудов за приноса му към морската история и културното наследство на Варна. След повече от три десетилетия работа в търговския флот той посвещава усилията си на писателска и обществена дейност, създавайки книги, фондация за морска литература и инициативи за съхраняване на морските традиции на града.

Комисията одобри и посмъртното удостояване на журналиста, телевизионен водещ и поет Кирил Аспарухов с почетен знак - златен. В продължение на десетилетия той е сред най-разпознаваемите лица на културния живот във Варна, организатор на фестивали, конкурси и благотворителни инициативи, автор на книги и носител на множество национални и местни отличия за принос към културата и журналистиката.

Сред подкрепените номинации е и тази на проф. д-р Станислав Славчев, д.н., за изключителния му принос към здравеопазването, медицинската наука и висшето образование. Като хирург-онкогинеколог, университетски преподавател и учен той има значителни постижения в развитието на минимално инвазивните методи на лечение, а професионалната му дейност е отличена с редица национални и местни признания.

Решението на комисията не е окончателно. Всички предложения, с изключение на DARA, предстои да бъдат разгледани и подложени на гласуване от Общинския съвет, който ще вземе финалното решение за носителите на почетните звания и отличия.

По традиция званията и знаците се връчват на празника на Варна – 15 август.

Редактор "Екип на Петел",

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