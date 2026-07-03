Варна триумфира на Европейската олимпиада по география с две златни отличия

Снимка Община Варна

В продължение на шест дни градът беше домакин на Европейската олимпиада по география EGEO 2026. Над 100 ученици от 13 държави премериха знания, аналитично мислене и практически умения в едно от най-престижните ученически състезания в Европа.

България завърши участието си с впечатляващ резултат - общо 9 медала, от които 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови. И двете златни отличия бяха спечелени от ученици от Варна.

Безспорният акцент в олимпиадата беше представянето на Тея Спирова от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, която завоюва не само златен медал, но и абсолютното първо място в младшата възрастова група.

Силно представяне записа и Звездемир Пенев, който спечели второто златно отличие за България в старшата възрастова група. Лев Беленкий завоюва сребърен медал, а Делян-Слав Мирев - бронзов, с което варненската математическа гимназия затвърди позициите си сред водещите училища в подготовката на млади таланти.

На официалната церемония по награждаването кметът на Варна Благомир Коцев връчи златните медали на победителите.

Радвам се, че именно Варна е домакин на Европейската олимпиада по география и посреща толкова талантливи млади хора от различни държави. Пожелавам на всички участници успех, ползотворни дни и нови приятелства. Надявам се това преживяване да ви вдъхнови и да бъде още една важна стъпка към развитието ви като бъдещи професионалисти, каза кметът Благомир Коцев.

Състезателната програма включваше три кръга – писмен изпит с географски казуси, практическа теренна работа и мултимедиен тест, провеждани изцяло на английски език.

EGEO 2026 е първото домакинство на България на международна ученическа олимпиада по география и важна стъпка за утвърждаването на страната ни на картата на големите образователни форуми, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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