Варна участва в световната туристическа борса в Берлин

Снимки Община Варна

Община Варна участва в 60-ото издание на Internationale Tourismus-Börse (ITB) в Берлин - най-престижното туристическо събитие в света, събиращо над 5 800 изложители от 170 държави.

Туристическото изложение се провежда от 3 до 5 март в германската столица и е разположено на площ от 160 000 кв. метра. Борсата е водеща B2B платформа за глобалната туристическа индустрия от 1966 година. Под мотото „Discover the stories behind 60 years of legacy“ ITB Berlin 2026 отново дава сцена на изложители и търговски посетители от цял свят, повечето със значително влияние при вземане на решения в туризма и формирането на тенденции.

Община Варна се представя заедно с туроператори, туристически агенти и общински администрации на национален щанд с атрактивна визия, разположен на площ от 650 кв. м – с 50 кв. м повече от миналата година, организиран от Министерство на туризма. Щандът и тази година е позициониран на изключително комуникативно и предпочитано място - в палата 3.2, една от общо 35-те палати на „Мессе Берлин“.

За участието на Варна са водещи възможностите за обмен на идеи, установяване на нови контакти, обсъждане на бъдещи и настоящи партньорства с цел представяне на града и региона като привлекателна дестинация за различни видове туризъм през четирите сезона.

По време на изложението се провеждат и редица важни срещи на заместник-кмета с ресор туризъм на Община Варна Снежана Апостолова с представители на водещи туроператори като TUI Group, Schauinsland Reisen, Alltours, Dertour, Coral travel/Ferien touristik, Eurowings Holidays, Lastminute, както и с представители на медийни групи и рекламни агенции. Обсъждат се предстоящите рекламни кампании на територията на Германия и възможностите за бъдещи маркетингови дейности с цел популяризиране на туристическите дадености на региона. Тема на срещите е и полетната свързаност, която се явява ключова за развитието на чуждестранните туристически пазари.

Основни акценти в представянето са възможностите за морски ваканционен туризъм, уикенд пътувания и спа и балнео, които Варна и близките курортни комплекси Св. Св. Константин и Елена и Златни пясъци предлагат и извън активния летен сезон. Природните забележителности, богатото културно-историческо наследство, събитийният културен и спортен календар също са на фокус в представянето с рекламни материали, разговори и срещи, посочват от дирекция „Туризъм“. Тема на срещите са още перспективите за целогодишен туризъм у нас и тенденциите за потенциално развитие на Варна - обиколни пътувания, различни форми на културен туризъм, посещение на малки винарни, винени маршрути и кулинария, археологически артефакти и природни забележителности като част от големия потенциал, който може да бъде маркетиран и реализиран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!