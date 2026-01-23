Пиксабей

Варна загуби един от най-добрите водачи на излети сред природата. Това става ясно от публикация на основаното пред 1927 година туристическо дружество "Родни балкани“:

С много болка съобщаваме, че почина нашият уважаван и обичан приятел и колега Атанас Димитров!

Погребението ще бъде утре, 24.01.2026 в 14:00, Зала на гробищен парк "Тополи".

Светъл път, Насе!, предаде "Фокус".

