реклама

Варна загуби един от най-добрите водачи на излети сред природата

23.01.2026 / 14:46 0

Пиксабей

Варна загуби един от най-добрите водачи на излети сред природата. Това става ясно от публикация на основаното пред 1927 година туристическо дружество "Родни балкани“:

С много болка съобщаваме, че почина нашият уважаван и обичан приятел и колега Атанас Димитров!

Погребението ще бъде утре, 24.01.2026 в 14:00, Зала на гробищен парк "Тополи".

Светъл път, Насе!, предаде "Фокус".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама