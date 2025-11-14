Варна завладя „Кой да знае?”, но Дара се изложи

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Знаменити варненци завладяха студиото на „Кой да знае?” по bTV в петък вечер. В отбора на Милица Гладнишка влезе Ути Бъчваров, а до Пъдев застана Дара. Певицата, която често подчертава, че е варненка, обаче се изложи с незнание на известен факт за родния си град.

След лека провокация от водещия Сашо Кадиев, Дара призна, че не е имала време да обясни на Роби Уилямс, чиято публика подгряваше на националния стадион, нищо за Варна и да го научи на местни думи като „паткан” и „ширма”.

После певицата добави, че смята Ути за много силен противник.

Кулинарната легенда веднага отвърна, че това е вероятно от варненската връзка.

„Театърът във Варна носи името на прадядо ми”, напомни Ути Бъчваров.

Дара остана напълно поразена от този факт. Явно тя не беше запозната със Стоян Бъчваров и неговия артистичен наследник.

„Ама ти голямо нещо каза!”, заяви Дара, която явно трудно възприе този иначе известен факт.

