Варна завладя „Кой да знае?”, но Дара се изложи
кадри bTV
редактор Веселин Златков
Знаменити варненци завладяха студиото на „Кой да знае?” по bTV в петък вечер. В отбора на Милица Гладнишка влезе Ути Бъчваров, а до Пъдев застана Дара. Певицата, която често подчертава, че е варненка, обаче се изложи с незнание на известен факт за родния си град.
След лека провокация от водещия Сашо Кадиев, Дара призна, че не е имала време да обясни на Роби Уилямс, чиято публика подгряваше на националния стадион, нищо за Варна и да го научи на местни думи като „паткан” и „ширма”.
После певицата добави, че смята Ути за много силен противник.
Кулинарната легенда веднага отвърна, че това е вероятно от варненската връзка.
„Театърът във Варна носи името на прадядо ми”, напомни Ути Бъчваров.
Дара остана напълно поразена от този факт. Явно тя не беше запозната със Стоян Бъчваров и неговия артистичен наследник.
„Ама ти голямо нещо каза!”, заяви Дара, която явно трудно възприе този иначе известен факт.
