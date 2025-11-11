Върнаха делото за сечта на тополи и върби по крайбрежната във Варна

Нов състав на Районен съд ще гледа делото срещу глобата от 10 хил. лева заради сечта на тополи и върби по крайбрежната във Варна в началото на годината. Това е постановил Административен съд в свое окончателно решение от 27 октомври, пише "Морето".

В мотивите е посочено, че при първоначалното решение на Районен съд, с което е потвърдено общинското наказателно постановление за сечта на дърветата, не са събрани достатъчно доказателства. Освен това е проявена пасивност при изясняването на фактите. Според Административен съд допуснатите процесуални нарушения са съществени, тъй като препятстват разкриването на обективната истина.

Казусът започна след наложена през февруари 2025 г. санкция от 10 000 лева, издадена от заместник-кмета на общината. Според констатациите на проверяващите на 29 януари т.г. фирмата „Аркас-метал-Берковица-ПС“ ЕАД е премахнала осем дървета от вида Бяла топола и две върби при издадено разрешение само за основна резитба. Една от тополите е била отсечена изцяло, а останалите са отрязани на височина до около три метра.

Общинските експерти са приели, че при резитбата не са оставени скелетни клони, от които да се формира нова корона, което е довело до необратими щети по дърветата.

От дружеството обаче оспорват наказателното постановление, като твърдят липса на доказателства, некомпетентност на лицето, изготвило санитарната експертиза, и липса на значителна вреда. Те настояват, че е необходимо експертно заключение, тъй като снимковият материал не е достатъчен, за да докаже „унищожаване“ на дървета.

Административният съд посочва, че при новото разглеждане магистратите трябва да съберат всички относими доказателства и да назначат фитосанитарна експертиза, която да установи състоянието на десетте дървета и дали след резитбата е било възможно да се възстановят нови корони.

