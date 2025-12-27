Върнаха дербито Партизан - Олимпиакос в Белград

Стопкадър Ютуб

Везенков ще започне новата година с голям мач.

Отборите на Партизан и Олимпиакос, чийто екип носи българският национал Александър Везенков ще се изправят един срещу друг в мач от кръг №22 в Евролигата. Срещата на 14 януари ще се изиграе в зала "Александър Николич" (Пионир) в Белград.

Първоначално двубоят бе предвиден да бъде изигран във Виена, поради заетост на "Белградска Арена", но заради отказ на местната полиция да охраня дербито, бе наложена промяна, пише Sportal.bg.

Според органите на реда там, част от агитките на двата отбора са си организирали "срещи" преди мача, което се очаква да доведе до безредици в града.

