Върнаха националните отбори на Русия във Волейболната лига на нациите

Снимка: Пиксабей

Националните отбори на Русия при мъжете и при жените ще участват във Волейболната лига на нациите през 2027 година. Това обяви Международната волейболна федерация (FIVB).

По тази причина само през 2027 година турнирът ще включва по 19 отбора, а не по 18, както е по принцип. Заедно с Русия в турнира влизат тимовете на Финландия при мъжете и на Словения при жените, които заменят съответно Канада и България.

Руснаците обаче няма да играят на световното първенство за мъже през 2027 година, чийто домакин е Полша. Отказът от него е направен от страна на Руската волейболна федерация, посочиха от FIVB.

Решение за световното първенство за жени, което също трябва да се проведе през 2027 година, но в Канада и САЩ, все още не е взето.

За последно руските отбори играха във Волейболната лига на нациите през 2021 година, а на световни първенства участваха през 2018 г.

Редактор "Екип на Петел",

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