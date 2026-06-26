Върнаха в природата дива коза, попаднала в частен имот в Априлци

Снимка: Дирекция НП "Централен Балкан"

Екип на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ е провел успешна среднощна акция по освобождаването на дива коза, попаднала в частен имот в Априлци, съобщиха от парковата дирекция.

Операцията е предприета незабавно след подаден сигнал от гражданина Ангел Ангелов. В нея е участвал служителят от Паркова охрана – участък в Априлци Христо Пачников, представителят на Държавно ловно стопанство „Русалка“ Васил Шкембов и директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев.

След обезопасяването животното е транспортирано и пуснато на свобода в естествената му среда в района на хижа „Плевен“.

От дирекцията казаха, че наблюденията на експертите показват тенденция към трайно възстановяване и увеличаване на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra) в защитената територия. По-честите случаи на поява на животни в близост до населени места се обясняват с разширяването на ареала на вида вследствие на намаления бракониерски натиск през последните години, посочва БТА.

По думите на директора на парка Георги Кръстев доброто взаимодействие между гражданите и институциите е от съществено значение за опазването на дивата природа.

От Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ допълниха, че всяко успешно спасено и върнато в естествената му среда диво животно е принос към опазването на биологичното разнообразие в парка.

Редактор "Екип на Петел",

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