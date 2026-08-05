Върнаха за преработка бизнес плана на ВиК Добрич

Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич се проведе днес, свикано днес от областния управител Руслан Томов, съобщава Радио Варна. В него участваха представители на всички общини от областта, както и изпълнителният директор на "ВиК Добрич" АД Хари Павлов, който представи накратко бизнес-план на "ВиК Добрич" АД за периода 2027-2031 година. Дружеството залага общо инвестиции в публични и собствени активи на обща стойност 20 006 161,17 евро, заяви изпълнителният директор и допълни, че предвидените инвестиции за този период ще осигурят нормално функциониране на "ВиК Добрич" АД.

Предложения бизнес-план подкрепиха си представителите на държавата в лицето на областния управител, с дадения му от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите мандат, както и представителите на общините Генерал Тошево и Крушари - 41,17 %. "Против" гласуваха общините Тервел, Балчик, Каварна – 17,84 %, и "въздържал се" – общините Шабла, Добрич и Добричка, 40,99 %. С така дадения вот Общото събрание не съгласува предложения бизнес-план, посочват в прессъобщение от Областна управа.

Представената инвестиционната програма на дружеството до края на настоящата 2026 г. възлиза на обща стойност 232 637,81 евро. Тя също не получи одобрение, като "против" гласуваха областният управител, представителите на общините Балчик, Каварна и Тервел – 52,84 %, с „въздържал се“ представителите на общини Шабла, Добрич и Добричка – 40,99 %, "за" се обявиха само представителите на общини Генерал Тошево и Крушари – 6,17 %.

Преди да закрие заседанието Руслан Томов обясни, че гласува „против“, защото в така предложената инвестиционна програма не са посочени направленията за инвестиции, както и факта, че предвидените средства не са разпределени към всички собственици на дялове – няма планирани дейности и ресурс за общините Балчик и Крушари. Областният управител препоръча при преработка на бизнес-плана и инвестиционната програма да се вземат предвид становищата, предоставени от общините.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!