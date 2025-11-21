Варненец: 21:53 часа, Лошата зелена зона
Бившият репортер на Господари на ефира Борис Касиков показа какво е положението след въвеждането на Зелена зона във Варна
"21.53 часа.
Град Варна
Лошата зелена зона...", пише той.
Коментарите:
Изчакай малко да се регистрират. И при нас беше така в началото. После един по един измислиха схеми с адресни регистрации или пълномощни на автомобили. Сега сме пак един върху друг, нищо, че сме сини.
За съжаление, в синя не е така и трудно се намират места в района на Дрин и Ботевата градинка.
Богата работа си е направо
