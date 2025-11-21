Варненец: 21:53 часа, Лошата зелена зона

Бившият репортер на Господари на ефира Борис Касиков показа какво е положението след въвеждането на Зелена зона във Варна

"21.53 часа.

Град Варна

Лошата зелена зона...", пише той.

Коментарите:

Изчакай малко да се регистрират. И при нас беше така в началото. После един по един измислиха схеми с адресни регистрации или пълномощни на автомобили. Сега сме пак един върху друг, нищо, че сме сини.

За съжаление, в синя не е така и трудно се намират места в района на Дрин и Ботевата градинка.

Богата работа си е направо

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!