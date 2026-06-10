Варненец: "28-ма" прилича повече на нерегламентирано сметище, отколкото на улица в европейски град

снимка: читател "Петел"

В разгара на лятото ул. „28-ма“ във Варна прилича повече на нерегламентирано сметище, отколкото на улица в европейски град. Само на метри от клиника, която привлича пациенти от цяла Европа, контейнерите преливат от отпадъци, а боклуците са разпилени по улицата и околните терени, сигнализира читател на "Петел".



"Кучета и котки разкъсват отпадъците в търсене на храна, а чайките ги разнасят навсякъде. При високите летни температури това създава реален риск от зарази, неприятни миризми и сериозен дискомфорт за живеещите и преминаващите хора.", пише възмутеният варненец.



"Стотици чужденци минават ежедневно оттук, за да се лекуват във Варна. Вместо модерна европейска визия, те виждат купища боклуци, безхаберие и липса на контрол. Въпросът е прост – това ли е лицето на Варна, което искаме да показваме на света?", допълва будния гражданин.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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