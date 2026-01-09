Варненец: Баничката в центъра от 2,2 лева в началото на 2025 година, стана 3 лева

Кадър Ютуб

Гражданин обърна внимание на вдигането на цените в последната година във Варна.

Ето какво пише той в Забелязано във Варна:

"Как усещате инфлацията (от началото на 2025 до сега) ? ... ако имате точен пример с някой продукт или услуга ( в началото на 2025г и в края.. или дори ако има разлика сега вече в 2026та ) напишете.

Той дава и пример:

Баничка до хотел "Черно море" - началото на 2025-та 2.20 , към края на годината 2,40 , след превалутиране с евраците стана 3 лева.

Коментарите не закъсняха:

"Всяка година цените се вдигат и с евро, и без евро. Друго ми направи впечатление обаче. Цените във Варна са безбожни. Ходих на гости до Ловеч и ме заведоха до техен фирмен месарски магазин. Бута и плешката бяха по 9.99лв./5.11€. Тук по месарските магазини от къде идва месото, за да са двойни цените?"

"Пак множко ми идва. Вчера срещнах пост да обсъждат известна наша верига плешка 18.90лв. Разбирам 20 - 30 % разлика, но тук гони 100%. За осигуровките нека не се лъжем, масово осигуряват на МРЗ."

"Във Варненска аптека не и знам името купих лекарство, което го закръглиха на 40 лв, без ресто.За жалост ми звънна телефона и не успях, да си разваля и моето и тяхното настроение."

"Да сте чули за увеличението на промишлен ток от

1.01.2026 с 30% и водата с 12% ? Естествено , че се отразява на цената . Държавата е най -големият спекулант ,а не дребните търговци !"

В центъра на Варна супа от лева 4 лева след въвеждане на еврото - 4 евро един и същ грамаж една и съща супа.

