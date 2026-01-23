Варненец: Бездомни кучета нападнаха моя роднина - възрастна жена

Все повече варненци се оплакват от увеличената популация на бездомни кучета по улиците.

Нещо, което не съществува в нито една европейска страна.

Ето какво пише гражданин в социалната мрежа:

Внимание, варненци!

Не съм сигурен дали това е най-подходящата група, но споделям с цел да предупредя и да предотвратя други подобни инциденти.

Вчера, в светлата част на деня, моя роднина – възрастна жена, е била нападната от агресивни бездомни кучета. Случката се разиграва на ул. „Бяла черква“ (посочена на снимката). Докато е минавала оттам, няколко кучета са я последвали, а впоследствие и нападнали, вследствие на което тя пада лошо, по лице, и си удря брадата и носа.

За съжаление, във Варна има много бездомни и безстопанствени кучета и други животни, като част от тях проявяват агресия към хората. Това създава реална опасност, особено за възрастни хора и деца.

Искрено се надявам Община Варна и компетентните институции да се заемат по-активно с проблема и да предприемат адекватни мерки. Добре е, че вече се работи по кастрация на котките, но е наложително да се обърне сериозно внимание и на бездомните кучета. Те не са избрали да живеят на улицата, но неконтролираното размножаване само задълбочава проблема.

Моля, бъдете внимателни и пазете себе си и близките си! "

