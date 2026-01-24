Варненец: КАТ започна да пише глоби на места, където с години се паркира без проблем

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", М.Сазли

"От вчера насам, странно защо, в кв. "Левски", по улиците около парка с игрищата, КАТ започна да пише глоби на места, където с години се паркира без проблем. Снимката е от вчера. Има ли и други, на които се е случило същото? Къде очакват да паркираме автомобилите си вече?", пита шофьор от Варна с пост във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна", станал очевидец на глобите от Пътна полиция.

Повечето от коментиращите под поста му обаче са съгласни с наложените санкции по улицата.

"Улицата, ако е двупосочна, кво дирят тия коли там", "Ако правилно разпознавам улицата, тя е двупосочна и отдавна пишат глоби там. И на мен са писали.", "На тази улица редовно стават задръствания, защото там не могат да се разминат два автомобила заради паркираните на платното коли.", посочват други варненски шофьори.

"Трябва да направят улицата еднопосочна нагоре, а от другата страна на блоковете надолу. Така ще се реши проблема. А общината е длъжна да осигури паркоместа и тогава да пише глоби. Половината от колите в този район дойдоха от вече зелената зона.", "Пишат и от другата страна,едната вечер питах г-н Пагон и той ми каза,че трябва да се пускат жалби,за да могат тази улица и от другата страна да ги направят еднопосочни,за да можем ние живущите в този район да паркираме на тези места !", коментират други.

