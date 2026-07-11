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Варненец: Катастрофа на булевард "Левски". С повишено внимание!

11.07.2026 / 00:02 1

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Хр. Христов

За катастрофа съобщава гражданин във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна". "ПТП на бул. "Левски". С повишено внимание!", написа той.

От публикуваното видео се вижда потрошен автомобил и камион за миене на улици. 

Според коментиращи малко по-рано в групата е публикуван друг клип, на който се вижда как цистерна се движи бавно по същия булевард, а зад нея мъж с маркуч мокри булеварда. Не става ясно обаче дали е същият камион. 

За момента няма официални данни и дали има пострадали. Според очевидци шофьорът от автомобила е взет с линейка, но е бил контактен.

Предупрежденията са да се кара внимателно заради водата, с която се мокри платното.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 633531 | Одобрение: 124811
Това е пълно безобразие при липса на трафик да има катастрофа....Я тоя контактния кретен в пандиза....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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