Варненец: Катастрофа на булевард "Левски". С повишено внимание!

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Хр. Христов

За катастрофа съобщава гражданин във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна". "ПТП на бул. "Левски". С повишено внимание!", написа той.

От публикуваното видео се вижда потрошен автомобил и камион за миене на улици.

Според коментиращи малко по-рано в групата е публикуван друг клип, на който се вижда как цистерна се движи бавно по същия булевард, а зад нея мъж с маркуч мокри булеварда. Не става ясно обаче дали е същият камион.

За момента няма официални данни и дали има пострадали. Според очевидци шофьорът от автомобила е взет с линейка, но е бил контактен.

Предупрежденията са да се кара внимателно заради водата, с която се мокри платното.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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