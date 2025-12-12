Варненец: Момче с тротинетка връхлетя с бясна скорост върху колата ми и нанесе щети, после избяга - какво се очаква да направя?

кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна"

За неприятна ситуация на възлово кръстовище във Варна, станала по-рано днес сподели шофьор, в чиято кола се е блъснало момче с тротинетка, карало с бясна скорост, както посочва самия автор на поста.

Ето какво какво обяснява потърпевшия шофьор:

"Днес между 16:40 - 16:50, докато завършвам престрояването в лентата за надясно, на кръстовището ул. "Георги Бенковски" / "Д-р Пискюлиев". В последния момент минава с висока скорост момче с тротинетка и се забива в предната ми дясна част на колата, при което се претъркули 3 пъти, изправи се и докато си държи главата с 2 ръце от болки, направи 2-3 крачки да се приближи, видя че ми е вдлъбнал калника и предния капак, взе тротинетката и избяга.

При обратна връзка от дежурен след връзка със 112 ми казаха, че ако нямам Каско, на кратко мога да си гледам работата и няма какво да се направи по въпроса, въпреки че момчето без каска, маска или шапка, без жилетки и прочие, ясно му се вижда лицето и е пълно с обекти под видео-наблюдение, от които съм изисквал записите по цялата улица.

Какво се очаква да направя в тази абсурдна ситуация?"

Според част от коментиращите публикацията "нищо не може да се направи" - "Консултирайте с адвокат. Иначе пиете една студена вода.", "Щом от районното са отказали да ви съдействат, няма какво да направите в случая. Може да се консултирате с адвокат, но ще ви излезе по скъпо отколкото да си оправите колата", "За съжаление при тези обстоятелства единственият вариант е да си оправите щетите с ваши средства и да ви утеши това че въпросният пикльо си е намерил майстора с това където е паднал и си е ударил главата!", "Можеш само да си дадеш сметка ако ти го блъснеш колко вина и наказания ще изтърпиш,а когато той се блъсне в теб или те блъсне какво следва (една студена вода). Да живее конституцията", "Ако е регистрирана може да се надяваш. Но щом е избягал...пий една студена вода.".

Други членове на групата обаче изразяват разнообразни съвети към потърпевшия от типа - "Може да е потърсил преглед в спешен. Настоявайте полицията да си свърши работата. Това е ройон на 1во. Официална жалба там.", "Следващия път го набий, и му прибери тротинерката в багажника, за компенсация на щетите.", "Трябвало е да приберете тротинетката ! Аз бих я пъхнал веднага в багажника а него на седалката и да го попитам къде живее да го закарам и да се разбера с родителите. Вече нищо не можете да направите. Видео регистратор е най доброто решение за да не лежите някой подобен плазмодий."

